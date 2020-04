Szefowie resortów finansów "27" mieli zacząć wideokonferencję o godz. 17, ale jej start był kilkakrotnie odkładany ze względu na próby wypracowania w mniejszych grupach kompromisu między państwami południa i północy Europy. Ostatecznie spotkanie zaczęło się o 21.30 i krótko po tym pojawiły się przecieki o porozumieniu.

Według nieoficjalnych informacji porozumienie wykuły Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Holandia, której stanowisko było najbardziej nieprzejednane. Rząd w Hadze odrzucał najmocniej możliwość wypuszczenia euroobligacji i chciał, żeby dostęp do środków z Europejskiego Mechanizmu Stabilności był uzależniony od spełnienia określonych warunków. Według źródeł PAP ostatecznie nie będzie żadnych warunków, ale tylko wobec środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną.

Ministrowie pracowali nad planem, który składa się z kilku elementów: funduszu gwarancyjnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), wsparcia miejsc pracy, czyli wartej ok. 100 mld euro inicjatywy SURE przedstawionej przez Komisję Europejską oraz ostrożnościowej warunkowej linii kredytowej z Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). W sumie mają one zapewnić do 500 mld euro finansowania dla gospodarki UE.