Mniej więcej w tym samym czasie. Najpierw koledzy z Rosji napisali mi o zatrzymaniu Julii Słuckiej, założycielki Press Clubu. Po pół godzinie dostałem wiadomość, że wyważają drzwi do mieszkania jego dyrektorki Ały Szarko. Z internetu dowiedziałem się o trwającym przeszukaniu siedziby Press Clubu, a potem przyszli po mnie. Akcja była skoordynowana. W ciągu poprzednich dwóch tygodni były pewne sygnały świadczące o tym, że zaczynają się nami interesować. Do jednego z uczestników organizowanego przez nas hackathonu (wydarzenie, którego uczestnicy rozwiązują jakiś problem w sferze IT; hackathon Press Clubu dotyczył wykorzystania nowych technologii w mediach – red.) ktoś zadzwonił i powiedział, żeby w najbliższym czasie nie pojawiał się w miejscu, w którym przed chwilą był. A wyszedł właśnie z Press Clubu. Najdłużej zatrzymywali Ałę i mnie, bo nie otwieraliśmy im drzwi. Pod moimi drzwiami stali przez trzy godziny. Adwokat, z którym się skontaktowałem, polecił mi nie otwierać. Nie było sensu udawać, że mnie nie ma, bo mogli mnie wyśledzić po logowaniu telefonu komórkowego. Ostatecznie wyważyli te drzwi.