Policja dodała, że prowadzenie śledztwa na wszelki wypadek przejęli funkcjonariusze z jednostki antyterrorystycznej, ale na razie nic nie wskazuje, by incydent miał podłoże terrorystyczne.

Według wstępnych ustaleń, samochód, w którym doszło do eksplozji to taksówka. Miała ona przyjechać przed szpital krótko przed wybuchem. Wiadomo, że jedna osoba wysiadła z samochodu krótko przed eksplozją, choć nie jest jasne, czy to ta osoba została ranna. Osoba, która odniosła obrażenia, znajduje się w szpitalu, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wciąż trwają prace nad ustaleniem, co się stało. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze na temat tego, co spowodowało eksplozję, ale biorąc pod uwagę, to, co się stało, na wszelki wypadek dochodzenie prowadzi policja antyterrorystyczna wspierana przez policję hrabstwa Merseyside - powiedziała Serena Kennedy, komendant policji Merseyside.