Jest bardzo mało prawdopodobne, aby w wyniku ukraińskiego uderzenia w rosyjski pociąg z amunicją w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy połączenie kolejowe łączące Chersoń z Krymem pozostało sprawne. Rosyjskie siły prawdopodobnie naprawią linię kolejową w ciągu kilku dni, ale pozostanie ona słabym punktem dla rosyjskich sił i ich logistycznego szlaku zaopatrzeniowego z Krymu do Chersonia - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Rosja uruchomiła zastępczy most

"Rosja uruchomiła niedawno utworzoną przeprawę promową zastępującą uszkodzony most Antonowski na rzece Dniepr w Chersoniu do użytku cywilnego. Jednak rosyjskie wojsko niemal na pewno będzie jej używać do przemieszczania żołnierzy oraz zaopatrzenia. Jest prawdopodobne, że będzie widoczny wzrost liczby cywili próbujących uciec z Chersonia i okolicznych obszarów, jako że walki trwają, a braki żywności się pogarszają. To stworzy presję na węzły transportowe oraz drogi i prawdopodobnie zaowocuje wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się" - dodano.