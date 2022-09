Do nocnej strzelaniny doszło w robotniczej dzielnicy na północy miasta podczas pościgu z udziałem dwóch pojazdów – podała AFP, powołując się na źródła w policji. Pasażerowie jednego z samochodów po zakończeniu pościgu za drugim autem wyszli z pojazdu i strzelali do osób zablokowanych w drugim samochodzie. Dwóch mężczyzn zginęło na miejscu. Kiedy przyjechała policja jeden z nich, w wieku około 25 lat, leżał na ziemi, a drugi, około 30-letni, nadal był w samochodzie. Trzeci poważnie ranny został przewieziony do szpitala.

Policja szuka czwartego z uczestników strzelaniny

Trwa dochodzenie w sprawie zdarzenia oraz poszukiwanie czwartej osoby z ostrzelanego samochodu. Według AFP od początku roku 22 osoby zostały zastrzelone w departamencie Delta Rodanu, głównie w Marsylii, najczęściej w związku z handlem narkotykami.

Z Paryża Katarzyna Stańko