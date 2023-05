David's Sling to system przeznaczony do zestrzeliwania wrogich samolotów, dronów, taktycznych pocisków balistycznych, rakiet średniego i dalekiego zasięgu oraz pocisków manewrujących wystrzeliwanych z odległości od 40 do 300 km. Jest częścią izraelskiej tarczy Żelazna Kopuła, która obejmuje pociski krótkiego zasięgu oraz pociski dalekiego zasięgu Arrow-2 i Arrow-3.

W środę siły powietrzne Izraela drugi dzień z rzędu ostrzeliwały cele Islamskiego Dżihadu w Strefie Gazy, a palestyńscy bojownicy w odpowiedzi atakowali rakietami tereny izraelskie, w tym położony ok. 60 km od granicy Tel Awiw. Według izraelskiej armii w ciągu dwóch godzin z palestyńskiej enklawy wystrzelonych zostało 270 pocisków.

Do ataku na Izrael przyznało się połączone dowództwo organizacji militarnych w Strefie Gazy, w skład którego wchodzą dowódcy Islamskiego Dżihadu i Hamasu. W komunikacie napisali, że izraelskie ataki to "dzikie i zdradzieckie bombardowanie domów cywilnych, które doprowadziło do śmierci kilku niewinnych męczenników".

Izraelskie wojska przeprowadzają ataki na Strefę Gazy drugi dzień z rzędu w ramach operacji "Tarcza i Strzała". We wtorkowy poranek na palestyńskim terenie zginęło 15 osób, w tym trzech wysokich rangą dowódców Islamskiego Dżihadu. Izrael spodziewał się od tamtej pory odwetu, zapowiadanego m.in. przez Hamas i Islamski Dżihad.