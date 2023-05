Łódzki kongres to już druga edycja zgromadzenia polskich samorządowców popierających plan Unii Europejskiej dotyczący tzw. zielonej energii, rozwiązań ekologicznych bazujących m.in. na odnawialnych źródłach zasilania.

Samorządowy Kongres Klimatyczny w Łodzi

Samorządowy Kongres Klimatyczny (SKK) otworzyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Obserwując zmiany klimatyczne, nie możemy odwracać wzroku od problemów, które nierozwiązane drastycznie obniżą poziom życia i bezpieczeństwa naszych dzieci – powiedziała. Dlatego wspólnie musimy ułożyć nowy zielony świat. Organizacje polityczne, samorządy, lokalni liderzy mają w tym do odegrania ważną rolę – podkreśliła.

Gościem specjalnym kongresu był Frans Timmermans - holenderski polityk socjaldemokratyczny, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zajmujący się sprawami klimatu. Swoje przemówienie zaczął jednak od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przede wszystkim podziwiam pomoc, której udzielają Polacy Ukraińcom, to czas europejskiej solidarności. Rosja uległa mocarstwowej iluzji. To co się dzieje na Ukrainie to walka o naszą europejską przyszłość – stwierdził.

"Ostatnie klęski żywiołowe to nie rezultat ideologii"

Mówiąc o sprawach klimatu, Timmermans akcentował znaczenie spójnej ekologicznej polityki UE. Apelował, aby walki o klimat nie nazywać ideologią. Ostatnie klęski żywiołowe, między innymi powódź we Włoszech, to nie rezultat ideologii a kryzysu klimatycznego; walka z tym kryzysem to nie ideologia a pragmatyzm – zaznaczył wiceszef KE.

Za udział w kongresie i w działaniach proekologicznych podziękował Timmermansowi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak podkreślił, jest to „jeden z nielicznych polityków, który ostrzegał, że interesy z Rosją mogą się źle skończyć”.

Trzaskowski ocenił, że tzw. zielona polityka UE jest szansą na walkę z przyczynami i ze skutkami zmian klimatycznych. Agenda, którą razem przygotowujemy, ma pomóc w tym, aby Europa była bardziej dynamiczna, aby była innowacyjna; ta zielona agenda może stać się kołem zamachowym całej europejskiej gospodarki – powiedział prezydent Warszawy.

