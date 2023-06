"Wstępny koszt budowy tego obiektu jest szacowany na 35 mln rubli, czyli ok. 2 mln zł. Zgodnie z założeniami administracji Putina schron, wyposażony m.in. w sale operacyjne, specjalne środki łączności i miejsca przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych, powinien powstać do 20 grudnia 2023 roku" - czytamy na łamach Meduzy.

We wtorek rano pojawiły się doniesienia o kilku dronach, które uderzyły w budynki mieszkalne na południowym zachodzie Moskwy. Portale informacyjne i media społecznościowe podawały rozmaitą liczbę dronów, od ośmiu do nawet 25. Władze w Kijowie powiadomiły, że "nie są bezpośrednio zaangażowane" w tę operację.

"Ten atak został przeprowadzony z terytorium Ukrainy, która tym samym udowodniła, że może skutecznie razić cele w stolicy Rosji. Takie naloty bezzałogowców na Moskwę będą się powtarzać, ponieważ sowieckie i rosyjskie systemy obrony powietrznej nie radzą sobie z nowoczesnymi dronami" - ocenił izraelski analityk ds. wojskowości David Sharp.