Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej podała wyniki wyborów prezydenckich po przeliczeniu 99,43 proc. głosów. Z oficjalnych danych wynika, że Putin wygrał miażdżącą przewagą prawie 76 milionów głosów. "To rekordowa liczba" - powiedziała szefowa CKW Ella Pamfiłowa. Ale tylko ona zdecydowała się na tak otwarte gratulacje. To, co Putin mógł usłyszeć od europejskich polityków i wyczytać na ich profilach, nie przypominało zwyczajowych gratulacji.