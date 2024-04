Jak donosi "The Guardian", Lori i George Schappell zmarli 7 kwietnia w szpitalu Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii. Nie ujawniono przyczyny ich śmierci.

Współdzielili 30 procent mózgu

Bliźnięta Schappell urodziły się 18 września 1961 roku w Reading, w stanie Pensylwania. Były one zrośnięte czaszkami, lecz miały oddzielne ciała, współdzieląc 30 procent tkanki mózgowej oraz główne naczynia krwionośne.

Reklama

George cierpiał na wadę kręgosłupa i korzystał z urządzenia pomocniczego do poruszania się. Lori obsługiwała specjalny wózek, który umożliwiał im wspólne przemieszczanie się.

Reklama

Bliźnięta reprezentowały najrzadszą formę bliźniąt syjamskich, dotykającą zaledwie od dwóch do sześciu procent wszystkich przypadków.

George przeszedł tranzycję

Zgodnie z Księgą Rekordów Guinnessa, George przeszedł tranzycję płciową w 2007 roku, identyfikując się jako mężczyzna, mimo że przy narodzinach przypisano mu płeć żeńską. O swojej decyzji mówił publicznie w 2011 roku podczas rozmowy z brytyjską gazetą "The Sun", kiedy to rodzeństwo odwiedziło Londyn, by świętować swoje 50. urodziny.

Bliźnięta Schappell zdobyły wykształcenie w Hiram G. Andrews Center, technicznym instytucie w Elim, w stanie Pensylwania. Przez wiele lat pracowały w szpitalu w Reading.

George kochał muzykę country, Lori - kręgle

Jak podał "The Guardian", George i Lori mieli różne zainteresowania. George był wokalistą muzyki country i koncertował w wielu krajach, w tym w Niemczech i Japonii. Lori z kolei pasjonowała się grą w kręgle.

Reklama

Rodzeństwo żyło samodzielnie od 24. roku życia. Wcześniej, na podstawie decyzji sądu, przebywali w ośrodku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mimo że inny wyrok sądowy stwierdził, że nie mają umysłowej niepełnosprawności.