Umierow: Legion Ukraiński pokaże niezachwiane wsparcie Polski i Europy dla Ukrainy

O sprawie informuje Bielsat. Rustem Umierow w mediach społecznościowych podkreślił, że jednym z kluczowych postanowień umowy o współpracy w zakresie bezpieczeństwa między Ukrainą a Polską było utworzenie Legionu Ukraińskiego.

"Ta inicjatywa pokazuje niezachwiane wsparcie i solidarność naszych europejskich partnerów, a także gotowość do stanięcia ramię w ramię z Ukrainą. Wzywamy wszystkich Ukraińców w Europie do przyłączenia się do Legionu Ukraińskiego. Wasz wkład jest nieoceniony w naszej walce o wolność i niepodległość. Każdy krok przybliża nas do zwycięstwa" – podkreślił ukraiński minister obrony.

Umierow zaznaczył, że ochotnicy zostaną wyszkoleni przez sojuszników z Polski, Litwy i innych krajów UE, a legion będzie wyposażony w najlepszą broń i sprzęt od ukraińskich partnerów międzynarodowych, co ma zwiększyć jego skuteczność na polu bitwy.

Podkreślił też, że Ukraińcy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej będą mogli dobrowolnie przyłączyć się do obrony kraju, podpisując umowę z Siłami Zbrojnymi Ukrainy.

Polska staje się centrum rekrutacji Legionu Ukraińskiego. Gdzie odbędą się spotkania informacyjne?

Także 3. Samodzielna Brygada Szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała, że będzie organizować za granicą wydarzenia rekrutacyjne pod nazwą "DWIŻ".

"Tego lata 3. Samodzielna Brygada Szturmowa zabierze ‘DWIŻ’ w trasę po Europie, aby w końcu spotkać się z naszymi zagranicznymi fanami na żywo. Warszawa, Wrocław, Berlin, Hamburg, Rotterdam, Bruksela, Praga, Wilno i inne. Wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Ale nigdzie nie będziemy żyć tak, jak w domu. To szansa, aby dowiedzieć się więcej o 3. Szturmowej i znaleźć swoje miejsce w tej walce. Przyjdź i spotkaj się z prawdziwymi bojownikami brygady, którzy brali udział w bitwach pod Bachmutem, Awdijiwką i Charkowem. Opowiedzą ci wszystko o swojej służbie i najbardziej epickich historiach z linii frontu bez cenzury. O wszystko, co od dawna chciałeś wiedzieć, możesz zapytać ich osobiście" – napisano w komunikacie.