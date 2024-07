W piątek Polska pozostanie pod wpływem wyżu obejmującego swoim zasięgiem Europę Środkową. Do kraju napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Najcieplej będzie na północnym zachodzie kraju, tam termometry wskażą od 26 do 28 st. C. Najchłodniej będzie nad samym morzem, 20 st. C. Na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W Gdańsku temperatura wyniesie 23 st. C, w Olsztynie 25 st. C., w Poznaniu 27 st. C, w Toruniu 27 st. C., w Warszawie i we Wrocławiu 27 st. C., w Krakowie 28 st. C.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę w dalszym ciągu obszar Europy w pasie od Bałtyku po Bałkany pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Centrum wyżu kształtującego pogodę w naszym kraju pozostanie nad Danią. Do kraju napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, na zachodzie i południu kraju z domieszką powietrza zwrotnikowego.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 do 30 st. C, nieco chłodniej na obszarach podgórskich około 26 st. C. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Wiatr będzie słaby, zmienny przechodzący na kierunki północne. Chłodniej będzie na północnym wschodzie temperatura wyniesie od 23 do 27 st. C. nieco chłodniej będzie także na obszarach podgórskich około 26 st. C, w Beskidach od 16 do 19 st. C, a w szczytowych partiach Sudetów od 13 do 15 st. C.

Temperatura w Gdańsku wyniesie 23 st. C., w Suwałkach 25 st. C., w Gorzowie Wielkopolskim 31 st. C., w Warszawie 29 st. C., w Legnicy 30 st. C., w Rzeszowie 29 st. C.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę przeważający obszar Polski będzie pod wpływem słabnącego wyżu, jedynie województwa zachodnie stopniowo znajdą się w zasięgu zatoki niżu z głównym ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Nadal z południowego zachodu napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza.

Najcieplej będzie na północy i w centrum - temperatura wyniesie od 26 do 31 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W rejonach podgórskich możliwe opady deszczu.

Temperatura w Szczecinie wyniesie 31 st. C., w Zielonej Górze 31 st. C., w Warszawie 31. st. C., we Wrocławiu 31 st. c., w Krakowie 30 st. C.