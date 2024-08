Ucieczka została odkryta, gdy funkcjonariusze złożyli rutynową wizytę w celach komisariatu policji około 5 rano we wtorek, aby podać więźniom śniadanie. Według raportu policyjnego Jumaisi i inni więźniowie przecięli siatkę drucianą w niewielkim spacerniaku na posterunku.

Reklama

"Wewnętrzna robota"

Po tej ucieczce zatrzymano ośmiu policjantów - poinformował media inspektor generalny policji kenijskiej Gilbert Masengeli, który określił ucieczkę jako "wewnętrzną robotę".

Mężczyzna przyznał się do zabicia 42 kobiet

Jumaisi trafił na pierwsze strony gazet, gdy zatrzymany w lipcu przez policję przyznał się do zabicia co najmniej 42 kobiet i porzucenia ich ciał na wysypisku śmieci w slumsach Kware w latach 2022–2024. Policja i media opisały go jako „wampira, psychopatę”.

Przesłuchiwany miał przyznać, że jego pierwszą ofiarą była jego żona, którą rzekomo udusił i poćwiartował. Gdy stanął przed sądem powiedział, że policja go torturowała i zmusiła do przyznania się do morderstw.