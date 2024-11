Reklama

Vedrine wskazuje, że zmiany w rosyjskiej doktrynie mogą być związane z decyzją prezydenta USA Joe Bidena o dopuszczeniu użycia przez Ukrainę pocisków zachodnich, w tym amerykańskich, do atakowania celów w głębi Rosji.

Jeśli Ukraina użyje pocisków amerykańskich, francuskich czy niemieckich przeciwko terytorium Rosji, wtedy Rosji będzie bardzo łatwo z tą nową doktryną odpowiedzieć bronią nuklearną – zauważa ekspert.

Zacieranie granic między bronią nuklearną a konwencjonalną

Zmiany w rosyjskiej doktrynie oznaczają, że broń jądrowa może być użyta jako odpowiedź na atak konwencjonalny. Groźby nuklearne Rosji nie są nowe. Natomiast to, co jest nowe, to zapis, że (broń nuklearna) może być użyta wobec ataku konwencjonalnego. To nie jest normalna reguła odstraszania potęgi nuklearnej przeciwko (innej) potędze nuklearnej – tłumaczy Vedrine.

Ekspert podkreśla, że Moskwa dąży do manipulacji w odniesieniu do państw takich jak Polska czy kraje bałtyckie. Nowa doktryna oznacza, że dla Rosji broń nuklearna może być użyta jako broń konwencjonalna – dodaje.

Zagrożenia dla Europy Wschodniej i NATO

Vedrine zwraca uwagę, że zmiany w rosyjskiej doktrynie nuklearnej mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wschodnich członków NATO. To dotyczy wszystkich krajów Europy Wschodniej – członków NATO. Nie mają one broni nuklearnej, ale są popierane przez Stany Zjednoczone czy Francję, która ma broń jądrową – zauważa.

Zaktualizowana doktryna przewiduje, że Rosja uzna za podstawę do użycia broni nuklearnej każde "krytyczne zagrożenie" dla suwerenności i integralności terytorialnej Rosji lub Białorusi. Agresja na Rosję przez państwo nienuklearne, ale wspierane przez potęgę nuklearną, będzie traktowana jako wspólne uderzenie.

Nowa architektura obrony Europy – współpraca Warszawy, Berlina i Paryża

Politolog wskazuje na konieczność zacieśnienia współpracy obronnej w Europie. Potrzebna jest nowa architektura obrony w Europie, która uwzględniałaby współpracę między Paryżem, Berlinem i Warszawą – podkreśla. Jego zdaniem, Rosja staje się coraz bardziej ofensywna, co wymaga lepszej koordynacji działań obronnych na poziomie europejskim.

Rosnące zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa

Zmiany w rosyjskiej doktrynie nuklearnej to sygnał alarmowy dla świata. Zacieranie granic między użyciem broni konwencjonalnej a nuklearnej może prowadzić do eskalacji konfliktów i zwiększa ryzyko błędnej kalkulacji, której skutki byłyby katastrofalne. W obliczu tych wyzwań kluczowe jest wzmocnienie współpracy w ramach NATO i rozwój zdolności obronnych Europy.

