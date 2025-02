Ostatnio przyczyniła się do wzrostu tych nastrojów decyzja sekretarza stanu USA Marco Rubio, który właśnie odwołał zaplanowane spotkanie z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas "z powodu kolizji terminów". Natomiast Donald Trump nieustannie krytykuje UE i grozi uderzeniem w nią cłami.

"Za kulisami w Warszawie szerzy się panika" czytamy wgazecie.Według "Die Welt" przywódcy państw w Europie obawiają się, że sojusz NATO może stracić wiarygodność. Jeśli Amerykanie wycofają się z Europy lub podważą artykuł 5., czyli obietnicę pomocy w razie ataku? A jeśli Waszyngton wynegocjuje z Moskwą nową architekturę bezpieczeństwa na kontynencie bez udziału Europejczyków? Taki scenariusz taki bardzo niepokoi polskich oraz bałtyckich dyplomatów i ekspertów.

"Polska i kraje bałtyckie Litwa, Łotwa i Estonia są bezpośrednio narażone na zagrożenie ze strony Rosji. Położone na wschodniej flance NATO, graniczą z Rosją, sojusznikiem Moskwy Białorusią i silnie uzbrojoną eksklawą Kaliningradem. Za granicą Polski szaleje wojna w Ukrainie. Istnieje obawa, że jeśli Rosja zaatakuje terytorium NATO lub nasili "wojnę hybrydową', stanie się to właśnie tutaj" - czytamy w niemieckim dzienniku. "Die Welt" informuje, że debacie pojawia się termin "Jałta", będący synonimem negocjacji ponad głowami Europejczyków.

USA zmieniają stosunek do Europy

Zmiana geopolityczna jeśli chodzi o stosunek Stanów Zjednoczonych do wojny, do Rosji, do Ukrainy, stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania - powiedział premier Donald Tusk na antenie TVN24. Dla nowej administracji nie Europa jest centrum świata, nie Ukraina jest głównym problemem. To przesunięcie w kierunku Pacyfiku - to są Chiny w przyszłości, to jest kwestia Izraela i Iranu - to są ich priorytety - powiedział.

Według Donalda Tuska prezydent USA Donald Trump jest trudnym negocjatorem przez zmienność opinii, zdolność zmiany frontu i zaskakiwania partnerów. Prezydent Trump wygłasza uwagi, później się z nich wycofuje, później do nich wraca, więc na pewno jest bardzo wymagającym partnerem przez tę zdolność do zmieniania opinii, zmieniania frontu i zaskakiwania wszystkich - powiedział Donald Tusk.