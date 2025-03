Rozmowy delegacji USA i Ukrainy w hotelu Ritz-Carlton w Dżuddzie trwały niemal dziewięć godzin. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli obydwu państw od czasu kłótni ich prezydentów, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu 28 lutego. Stronę amerykańską reprezentował sekretarz stanu USA Marco Rubio i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz; Ukrainę - szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak, szef MSZ Andrij Sybiha i minister obrony Rustem Umierow.

USA zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych

"Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone za obopólną zgodą stron oraz podlega akceptacji i równoczesnemu wdrożeniu przez Federację Rosyjską" - napisano w oświadczeniu opublikowanym przez resorty dyplomacji państw. "Stany Zjednoczone zakomunikują Rosji, że wzajemność po stronie Rosji jest kluczem do osiągnięcia pokoju" - dodano.

W dokumencie zaznaczono też, że Stany Zjednoczone "natychmiast zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i wznowią pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy". USA i Ukraina zapowiedziały też "rozpoczęcie negocjacji mających na celu osiągnięcie trwałego pokoju, który zapewni Ukrainie długoterminowe bezpieczeństwo".

"Piłka jest po stronie Rosji"

Oświadczenie podkreśla wagę pomocy humanitarnej dla procesu pokojowego, w tym wymiany jeńców, uwolnienia cywilów i powrotu przesiedlonych ukraińskich dzieci. Chwali odwagę Ukraińców i wyraża wdzięczność dla Trumpa, Kongresu i obywateli USA za "umożliwienie znaczącego postępu w kierunku pokoju".

Rubio powiedział po spotkaniu, że teraz "piłka jest po stronie Rosji" i dodał, że gest dobrej woli, na jaki liczy od Moskwy, to zgoda na rozejm. Zaznaczył, że propozycja zostanie złożona Rosji "wieloma kanałami".

Umowa ws. surowców

Waltz powiedział, że wsparcie dla Ukrainy zostaje przywrócone natychmiast. Dodał, że dotyczy to również sprzętu przekazywanego z magazynów USA w ramach pakietów uchwalonych przez administrację Joe Bidena.

Rubio poinformował, że choć umowa o partnerstwie w zakresie eksploatacji surowców nie była głównym przedmiotem rozmów, prezydenci obydwu krajów "poinstruowali przedstawicieli rządów (w Waszyngtonie i Kijowie), aby doprowadzili do podpisania umowy". Zaznaczył, że stronami w sprawie są resorty finansów krajów. Nie określił, kiedy ma do tego dojść, ani na jakich warunkach.

To nie jest zamrożenie konfliktu

Szef ukraińskiej dyplomacji Sybiha stwierdził, że propozycja tymczasowego zawieszenia broni jest próbą rozpoczęcia drogi do sprawiedliwego zakończenia wojny, lecz nie oznacza ono zamrożenia konfliktu. Zaakcentował, że "to także (...) pokazuje, kto tak naprawdę jest zainteresowany pokojem".

"Oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy nadal realizują zadania bojowe. Tymczasowe wstrzymanie ognia wejdzie w życie tylko w przypadku przyjęcia i jednoczesnego wykonania (swoich zobowiązań) przez Rosję" - podkreślił szef MSZ.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że proponowane zawieszenie broni dotyczy działań w powietrzu, na wodzie i wzdłuż całej linii walk. Ukraina akceptuje tę propozycję, uważamy ją za pozytywną, jesteśmy gotowi podjąć taki krok, a USA muszą przekonać do tego Rosję. Oznacza to, że my się zgadzamy, a jeśli Rosjanie się zgodzą, to zawieszenie broni zadziała w tej samej chwili– podkreślił Zełenski.

Zaznaczył, że Ukraina jechała na rozmowy z Amerykanami z propozycjami "całkowitej ciszy na niebie i morzu". Ocenił, że strona amerykańska rozumie argumenty Kijowa i jego propozycje, oraz podziękował Trumpowi za spotkanie między ich zespołami.

Dziś rozmowy z Rosją

Trump powiedział we wtorek, że "w środę dojdzie do rozmów z Rosjanami na temat zawieszenia broni". Wyraził przy tym nadzieję, że Moskwa przyjmie propozycję 30-dniowego rozejmu. Sugerował, że sam również będzie rozmawiał z Władimirem Putinem "jeszcze w tym tygodniu".

Według wcześniejszych doniesień najprawdopodobniej w czwartek na rozmowy z Władimirem Putinem uda się amerykański wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Rosyjskie MSZ przekazało, że nie wyklucza kontaktów z przedstawicielami USA "w ciągu najbliższych kilku dni" - podała agencja Reutera, powołując się na media rosyjskie.

Prezydent USA pytany, czy ponownie zaprosi Zełenskiego do Białego Domu, odparł: Pewnie, absolutnie.

Atak dronów na Moskwę

W nocy z poniedziałku na wtorek Ukraina przeprowadziła prawdopodobnie największy jak dotąd atak dronów na Moskwę. Co najmniej jedna osoba zginęła; trzy zostały ranne. Lokalne media podały, że atak wymusił czasowe zamknięcie dwóch lotnisk, wywołał pożary i uszkodził domy.

Z kolei władze obwodu donieckiego poinformowały, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w tym regionie zginęło we wtorek sześć osób, w tym dwoje dzieci; rannych zostało siedem osób, w tym dziecko.

Jest odpowiedź z Rosji

Nie wykluczamy kontaktów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych w najbliższych dniach – powiedziała we wtorek rzeczniczka MSZ w Moskwie Maria Zacharowa.Rosja podejmie własne decyzje w sprawie konfliktu w Ukrainie – oświadczyła w środę Maria Zacharowa, cytowana przez agencję Reutera. W ten sposób skomentowała ona amerykańską propozycję dotycząca natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni.

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu, Konstantin Kosaczow, podkreślił, że jakiekolwiek porozumienie dotyczące Ukrainy zostanie przyjęte na warunkach Moskwy, a nie Waszyngtonu. "Wszelkie porozumienia - z całym zrozumieniem potrzeby kompromisu – (będą) na naszych warunkach, a nie amerykańskich.

Dodał, że "to nie jest przechwałka, ale zrozumienie, że prawdziwe porozumienia są nadal pisane tam, na froncie. Co powinni zrozumieć również w Waszyngtonie" – napisał deputowany w poście na Telegramie. "Rosja posuwa się naprzód (w Ukrainie) i dlatego z Rosją będzie inaczej" – dodał Kosaczow.

Ławrow o porozumieniu pokojowym z Ukrainą

Rosja będzie unikać kompromisów, które zagrażałyby życiu ludzi – oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w opublikowanym w środę wywiadzie, mówiąc o możliwym porozumieniu pokojowym z Ukrainą. Szef rosyjskiej dyplomacji powtórzył stanowisko Rosji, że w żadnym wypadku nie zaakceptuje ona obecności wojsk NATO w Ukrainie, jeśli dojdzie do trwałego porozumienia pokojowego.

Jak zaznaczył Reuters, wypowiedź Ławrowa dla lokalnych mediów pochodzi z wtorku, ale sam wywiad został opublikowany w środę