Sąsiadka z Chicago przepowiedziała mu, że zostanie papieżem. Zaskoczona rodzina Roberta Prevosta (Leona XIV) zabrała głos

John Prevost wyjaśnił, że panowało powszechne przekonanie, że Amerykanin nigdy nie zostanie papieżem ze względów politycznych, argumentując, że Stany Zjednoczone posiadają już znaczącą globalną potęgę i Kościół nie potrzebuje dodatkowo takiego wpływu.

John Prevost dodał, że na krótko przed konklawe, gdy jego brat Robert zaczął być wymieniany jako potencjalny kandydat, powiedział mu, że widzi możliwość jego wyboru na Biskupa Rzymu. Według Johna, jego młodszy brat uznał wówczas tę sugestię za "bzdurę". On po prostu w to nie wierzył lub nie chciał w to wierzyć – powiedział brat noweggo papieża John Prevost.

Niezwykła przepowiednia sąsiadki z Chicago. To ona wywróżyła Robertowi Prevostowi, że zostanie papieżem

W wywiadzie udzielonym telewizji ABC, John Provost, brat Roberta Prevosta (Leona XIV), przyznał, że nie spodziewał się wyboru swojego brata na papieża, ponieważ powszechnie uważał, iż Amerykanin nie może objąć tej funkcji. Ujawnił jednocześnie, że przyszłą karierę papieską jego brata przepowiedziała mu sąsiadka z Chicago, gdy ten był jeszcze uczniem pierwszej klasy.

John Prevost opowiedział o niezwykłej przepowiedni dotyczącej przyszłości swojego brata, Leona XIV. Wspomniał, że choć jego brat od dzieciństwa wiedział, że zostanie księdzem, to właśnie sąsiadka przepowiedziała mu wybór na papieża, gdy ten uczęszczał do pierwszej klasy.

Jaki jest nowy papież Robert Prevost?

W rozmowie z ABC, John Prevost określił Leona XIV jako "zwykłego" człowieka, jednocześnie sugerując, że jego pontyfikat będzie przypominał styl Papieża Franciszka, którego poznał jeszcze w Argentynie. Przewiduje, że ze względu na wieloletnie doświadczenie w pracy misyjnej w Ameryce Południowej, nowy papież będzie kładł szczególny nacisk na opiekę nad osobami wykluczonymi, biednymi i tymi, którzy nie mają głosu. Zdaniem Johna Prevosta, Leon XIV będzie podążał śladami zarówno św. Franciszka, jak i Papieża Franciszka.

Dodatkowo, w wywiadzie dla chicagowskiej stacji telewizyjnej WGN, John Prevost sprostował pewną nieścisłość, wyjaśniając, że wbrew niektórym doniesieniom medialnym, jego brat kibicuje baseballowej drużynie Chicago White Sox, a nie Chicago Cubs.

Jak zareagował drugi brat nowego papieża?

Drugi z braci Roberta Prevosta, Louis, również z niedowierzaniem przyjął wiadomość o wyborze jego brata na papieża. Louis, który tego dnia źle się czuł i leżał w łóżku, rozpoznał swojego brata podczas odczytywania nazwiska nowego papieża: Zaczęli czytać jego imię i kiedy powiedział: »bla, bla, bla, Roberto«, od razu wiedziałem – to Rob – relacjonował Louis w wywiadzie dla telewizji ABC. Byłem wdzięczny, że wciąż leżę w łóżku, bo inaczej bym upadł – dodał. Chwilę po ogłoszeniu zaczął "tańczyć jak szalony". Podobnie jak jego brat, Louis opisał nowego papieża jako zwyczajnego, pragmatycznego człowieka, który ceni sobie kontakt z ludźmi.