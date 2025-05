Moskwa wciąż nie ujawniła, kto będzie reprezentować stronę rosyjską na zaplanowanych na czwartek rozmowach ze stroną ukraińską w Turcji na temat zakończenia wojny.

Kiedy Putin zgodziłby się na spotkanie z Zełenskim?

Źródła oceniły, że Putin, który od dawna próbuje zdyskredytować ukraińskiego prezydenta, nie uważa Zełenskiego "za równego sobie" i zgodzi się na spotkanie z nim tylko w przypadku jego "publicznego skapitulowania".

Dlaczego Kreml nie może bezpośrednio odrzucić wyzwania?

Jednocześnie Kreml nie może bezpośrednio odrzucić tego wyzwania ze względu na prezydenta USA Donalda Trumpa, którego Putin chce przekonać, że Rosji zależy na pokoju.

W ocenie Moscow Times cisza wokół rosyjskich planów to taktyka, której celem jest to, by Kijów i jego sojusznicy pozostawali w pogotowiu. Ruch ten umożliwia też zmianę planów w ostatniej chwili.

Wizyty Putina w Stambule nie można wykluczyć?

Jednak – przyznało jedno ze źródeł – pomimo tego, że wizyta Putina w Turcji jest mało prawdopodobna, wciąż nie można jej całkowicie wykluczyć.

Portal napisał, że Kreml celowo przeciąga napięcie, a rosyjskie władze rozważają obecnie kilka możliwości. Jedna z nich zakłada, że Putin może polecieć do Turcji, ale nie spotka się z Zełenskim. Zamiast tego mógłby chcieć spotkać się tam z Trumpem.

Zełebski: Chcę negocjacji twarzą w twarz z Putinem

Zełenski oświadczył w środę, że oczekuje, kto będzie reprezentował Rosję na czwartkowych rozmowach w Stambule o zawieszeniu broni i w zależności od tego będzie podejmował dalsze decyzje. We wtorek oświadczył, że chce wynegocjować bezwarunkowe 30-dniowe zawieszenie broni na spotkaniu twarzą w twarz z Putinem.