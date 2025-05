Umowa zobowiązuje ZEA do inwestowania w budowę i finansowanie amerykańskich centrów danych na poziomie co najmniej takim, jak inwestycje w ten sektor w samych Emiratach - przekazał Biały Dom.

Dodano, że porozumienie ma też zabezpieczać przekierowanie technologii pochodzących z USA.

Trump zdejmuje blokady na eksport AI. ZEA dostaną czipy Nvidii. Co z Chinami?

Za czasów prezydentury Joe Bidena USA wprowadziły ograniczenia na eksport najbardziej zaawansowanych technologii AI do wielu państw, w tym ZEA, w obawie że amerykańskie czipy mogą ostatecznie trafić do Chin. Administracja Trumpa zniosła te restrykcje, argumentując, że tłumiły one innowacyjność i utrudniały kontakty z sojusznikami.

USA są jednym z najważniejszych sojuszników ZEA, ale Chiny są największym partnerem handlowym tego państwa. Bogaty w surowce arabski kraj chce stać się wiodącą gospodarką w zakresie AI.

Trump i prezydent ZEA Mohammed bin Zajed zainaugurowali w piątek projekt kampusu AI, który w pierwszej fazie ma mieć moc 1 GW, a docelowo 5 GW.

Ten największy poza USA ośrodek AI będzie służył amerykańskim przedsiębiorstwom i dostawcom usług w chmurze, które będą mogły z niego bez opóźnień obsługiwać klientów w promieniu 3200 km od ZEA, obszarze na którym żyje połowa mieszkańców Ziemi - napisano w komunikacie amerykańskiego ministerstwa handlu.

Kampus będzie budowany przez emiracki koncern G42 we współpracy z firmami amerykańskimi. Energia potrzebna do jego prowadzenia ma pochodzić z elektrowni jądrowych, słonecznych i gazowych. Obecnie zdecydowana większość ośrodków obliczeniowych wykorzystywanych w sektorze AI jest zlokalizowana w USA i Chinach.

Od 2025 r. ZEA będą mogły importować 500 tys. najnowocześniejszych czipów AI amerykańskiej firm Nvidia - poinformował agencja Reutera za źródłami. Nvidia i rządy obu państw nie potwierdziły tych doniesień. W czwartek przywódca ZEA rozmawiał jednak z towarzyszącym Trumpowi prezesem Nvidii Jensenem Huangiem.

Biały Dom poinformował, że podczas wizyty amerykański prezydent ogłosił umowy o łącznej wartości 200 mld dolarów, w tym kontrakt na 14,5 mld dolarów między Boeingiem, GE Aerospace i emirackimi liniami lotniczymi Etihad. ZEA przedstawiły w marcu 10-letni program inwestycji w amerykańską gospodarkę warty 1,4 biliona dolarów.

Zjednoczone Emiraty Arabskie były ostatnim zaplanowanym przystankiem w czasie trwającej od wtorku podróży Trumpa po Bliskim Wschodzie. Wcześniej odwiedził Arabię Saudyjską i Katar, gdzie również podpisał wielomiliardowe kontrakty.