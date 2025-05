Serhij "Flash" Beskrestnow, ukraiński ekspert w dziedzinie technologii radiowych i wojny elektronicznej, opisał ten nowy dron jako "całkowicie innowacyjny produkt". Zwrócił uwagę na jego zdolność do samodzielnego wykrywania, klasyfikowania i atakowania celów bez udziału operatora.

Dron wykorzystuje zaawansowane algorytmy widzenia maszynowego, co pozwala mu na poruszanie się i atakowanie celów w oparciu o analizę obrazu, a nie sygnały nawigacyjne.

Jak zbudowany jest nowy rosyjski dron-kamikadze?

Konstrukcja drona obejmuje m.in. kamerę o rozdzielczości 14 megapikseli, moduł przetwarzania obrazu JETSON oraz laserowy dalmierz, który umożliwia nawigację w trudnym terenie. Na pokładzie znajduje się również dysk twardy o pojemności 100 GB, zawierający dane referencyjne do porównywania z aktualnym obrazem terenu. Dron jest zasilany silnikiem benzynowym, co zwiększa jego zasięg do około 100 km.

Reklama

Co ważne, dron wyposażony jest w trzykilogramową głowicę bojową.

Reklama

Nowy dron Rosji może działać w rojach

Beskrestnow podkreślił, że dron ten może działać w grupach, co sugeruje możliwość zastosowania technologii rojowej. Jego zdolność do działania bez sygnału GPS i odporność na zakłócenia elektroniczne czynią go trudnym do wykrycia i zneutralizowania. Ponadto, brak rozróżnienia między celami wojskowymi a cywilnymi przez rosyjskie siły zbrojne zwiększa ryzyko ataków na ludność cywilną.