W czwartek, 22 maja 2025 r. odbył się w Wilnie uroczysty apel wojskowy z udziałem kanclerza Friedricha Merza i prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy. Zainaugurował on pobyt niemieckiej 45. Brygady Pancernej na Litwie.

Do końca 2027 r. ma ona liczyć 4 800 żołnierzy i 2 000 pojazdów, w tym dziesiątki czołgów Leopard 2.

Ktokolwiek zagrozi któremukolwiek sojusznikowi, musi wiedzieć, że cały Sojusz będzie bronił każdego cala terytorium NATO. Chroniąc Wilno, chronimy Berlin – podkreślił Merz.

Nowa jednostka wzmocni najbardziej wrażliwy odcinek wschodniej flanki – korytarz suwalski.

Czym jest korytarz suwalski?

To około 100 km polsko-litewskiej granicy – między obwodem kaliningradzkim Rosji a Białorusią. Dla NATO to jedyny lądowy most łączący państwa bałtyckie z resztą Sojuszu.

Dla Moskwy natomiast to teren, którego zajęcie odcięłoby Litwę, Łotwę i Estonię od wsparcia lądowego. Z tego powodu każda stała obecność sojuszniczych wojsk po litewskiej stronie granicy znacząco utrudnia ewentualny manewr Rosji zamykający ten strategiczny przesmyk.

Brygada w liczbach

Oto najważniejsze parametry nowej jednostki, które pokazują, jak duży i kosztowny projekt właśnie ruszył:

Parametr Wartość / Stan Żołnierze niemieccy już na Litwie ≈ 400 Docelowa liczebność brygady 4 800 żołnierzy Sprzęt bojowy ≈ 2 000 pojazdów, w tym czołgi Leopard 2A7 Termin pełnej gotowości (FOC) Koniec 2027 r. Lokalizacja sztabu i koszar Rudninkai, 25 km od Wilna Inwestycje litewskie w infrastrukturę > 1 mld €

Korzyści dla Polski w trzech punktach

Decyzja Berlina nie wzmacnia wyłącznie Wilna – jej efekty bezpośrednio odczuje także Warszawa. Oto trzy najważniejsze powody, dla których stała brygada Bundeswehry za polską granicą to realny zysk dla naszego bezpieczeństwa i infrastruktury:

Korytarz suwalski – jedyny lądowy łącznik państw bałtyckich z resztą NATO staje się łatwiejszy do obrony.

– jedyny lądowy łącznik państw bałtyckich z resztą NATO staje się łatwiejszy do obrony. Ćwiczenia z Polską – MON zapowiada wspólne manewry Leopardów Bundeswehry i polskich Abramsów już jesienią.

– MON zapowiada wspólne manewry Leopardów Bundeswehry i polskich Abramsów już jesienią. Logistyka przez Polskę – ciężki sprzęt przypłynie do Gdyni i Gdańska, a stamtąd koleją przez Suwałki na Litwę.

Rosja i Białoruś ćwiczą przy granicy

Bałtyckie stolice – połączone z resztą NATO tylko wąskim korytarzem – uznawane są za najbardziej narażone na rosyjski atak.

Rosja i Białoruś prowadziły właśnie ćwiczenia przy naszej granicy – nowa brygada to jasny sygnał, że Litwa nie zostaje sama. – powiedział prezydent Gitanas Nausėda podczas uroczystości cytowany przez agencję Reuters.

Modernizacja Bundeswehry i wyścig na 5 proc. PKB

Merz obiecał "wszystkie niezbędne środki", by Bundeswehra stała się "najsilniejszą konwencjonalną armią Europy". Niemcy już poluzowały konstytucyjny "hamulec długu publicznego", by przyspieszyć zbrojenia.

Litwa deklaruje natomiast wzrost wydatków obronnych powyżej 5 proc. PKB – także po to, by sfinansować bazę dla niemieckiej brygady. Według Reutersa rozbudowa ma kosztować ponad 1 mld €.

Stała niemiecka brygada na Litwie to historyczne wzmocnienie wschodniej flanki. Z perspektywy Warszawy oznacza to krótszy czas reakcji wojsk NATO na korytarzu suwalskim i ściślejszą współpracę polsko-niemiecką. Rosji trudno będzie zbagatelizować jasny sygnał: obrona Wilna jest dziś integralną częścią obrony całego Sojuszu.