Ukraina bije na alarm: kluczowe pociski do systemów obrony powietrznej SAMP/T się skończyły. Ten krytyczny niedobór drastycznie osłabia zdolność kraju do obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi, co już widać po drastycznym spadku skuteczności zestrzeleń - donoszą ukraińskie media.