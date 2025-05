Ukraina może wkrótce stanąć w obliczu bezprecedensowej fali ataków rosyjskich dronów-kamikadze – nawet do tysiąca Shahedów jednocześnie. Co więcej, eksperci alarmują, że są one trudniejsze do zestrzelenia. Obecnie każdej nocy Kreml wysyła na ukraińskie miasta setki dronów i rakiet, co już testuje granice wydolności ukraińskiej obrony powietrznej.