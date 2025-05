Głosowanie Polonii w wyborach prezydenckich 2025. Część wyborców odda głos już 31 maja

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce, zaplanowana na 1 czerwca 2025 roku, jest kluczowym wydarzeniem nie tylko dla Polaków w kraju, ale również dla Polonii rozsianej po całym świecie. Coraz więcej obywateli Polski mieszkających poza granicami kraju aktywnie uczestniczy w procesach demokratycznych, korzystając z możliwości oddania głosu. Udział Polonii w wyborach to zarówno wyraz przywiązania do polskiej tożsamości, jak i istotny czynnik wpływający na przyszłość kraju.

Terminy i lokalizacje głosowania Polonii

Druga tura wyborów prezydenckich 2025 dla Polaków za granicą odbędzie się 1 czerwca 2025 roku. Wyjątkiem są kraje Ameryki Północnej i Południowej, gdzie głosowanie zaplanowano na dzień wcześniej, tj. 31 maja 2025 roku, ze względu na różnice w strefach czasowych. Głosowanie w obu Amerykach pozwala na wcześniejsze oddanie głosu, by wyniki mogły być ogłoszone jednocześnie z tymi z Polski. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00 czasu lokalnego.

Głosowanie odbywa się przede wszystkim w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych za granicą. Aby wziąć udział w wyborach, obywatele Polski mieszkający poza krajem muszą wcześniej zgłosić się do rejestru wyborców w odpowiedniej placówce. Zainteresowanie udziałem Polonii w drugiej turze wyborów jest wyjątkowo duże.

Procedury głosowania w wyborach prezydenckich dla Polonii

W wyborach za granicą mogą głosować wyłącznie osoby wpisane do spisu wyborców, który jest tworzony przez konsulów na podstawie złożonych wniosków. Osoby, które brały udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025 (18 maja), zostają automatycznie wpisane do spisu na drugą turę, pod warunkiem, że nie zmieniają miejsca głosowania. Istnieją dwie główne metody zgłaszania się do spisu wyborców lub zmiany miejsca głosowania:

System eWybory: Jest to najszybsza i najwygodniejsza opcja, niewymagająca podpisu elektronicznego. Wnioski o wpis do spisu wyborców można składać online.

Alternatywne metody: Możliwe jest również złożenie wniosku osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem e-maila (przesyłając skan podpisanego wniosku).

Głosowanie Polonii. Ważne terminy dotyczące formalności

Oto ważne terminy dla Polonii:

27 maja 2025 : To ostateczny termin na złożenie wniosku o wpis do spisu wyborców lub zmianę obwodu głosowania za granicą (np. jeśli ktoś chce głosować w innym miejscu niż w pierwszej turze). Można to zrobić wygodnie poprzez system eWybory, wybierając opcję "Zmień miejsce głosowania".

: To ostateczny termin na złożenie wniosku o wpis do spisu wyborców lub zmianę obwodu głosowania za granicą (np. jeśli ktoś chce głosować w innym miejscu niż w pierwszej turze). Można to zrobić wygodnie poprzez system eWybory, wybierając opcję "Zmień miejsce głosowania". 29 maja 2025: To ostateczny termin na złożenie wniosku o zaświadczenie o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie uprawnia do oddania głosu w dowolnym obwodzie, również w Polsce, co jest przydatne dla osób, które zmieniły miejsce pobytu między turami.

Organizacja obwodów głosowania za granicą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych utworzyło ponad 500 obwodów głosowania dla wyborców za granicą. Wśród nich znajdują się także dodatkowe obwody, utworzone w odpowiedzi na rosnące potrzeby polskiej społeczności, co ma ułatwić dostęp do lokali wyborczych. Przykładowe lokalizacje to Ambasady RP w Londynie i Buenos Aires oraz Konsulaty Generalne RP w Nowym Jorku, Toronto i Sydney. Nowe obwody powstały w miastach takich jak Chicago, Berlin czy Paryż, gdzie liczba Polaków jest szczególnie wysoka.

Decyzja o utworzeniu nowego obwodu jest podejmowana przez ministra właściwego do spraw zagranicznych we współpracy z Państwową Komisją Wyborczą. Organy te analizują liczbę wyborców i warunki lokalne, aby zapewnić efektywność i dostępność głosowania dla Polonii. Nowe obwody są tworzone, gdy znacząco wzrasta liczba uprawnionych do głosowania obywateli Polski w danym regionie, co wymaga dodatkowego punktu do głosowania.

Dodatkowe informacje dla głosującej Polonii

