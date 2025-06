Dwie osoby zginęły we Francji podczas świętowania zdobycia pucharu Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 17-letni chłopiec został ugodzony nożem, a kobieta zmarła w wyniku potrącenia przez samochód. Noc była bardzo niespokojna we Francji. Liczba zatrzymanych w całym kraju dochodzi do 600.