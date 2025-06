Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do niedzielnych wyborów prezydenckich w Polsce i zwycięstwa Karola Nawrockiego. Stwierdził, że Rosja nie może oczekiwać, iż do władzy w Polsce dojdzie polityk zdolny do normalizacji relacji z Moskwą. Pieskow określił zwycięstwo kandydata PiS "wewnętrzną sprawą Polski".