Dwa źródła serwisu w Siłach Zbrojnych Ukrainy przekazały, że gen. Tarnawski zrezygnował ze stanowiska. Przyczyną miały być problemy zdrowotne. Zastąpić go miał gen. Wiktor Nikołjuk, dotychczasowy szef sztabu Zgrupowania Operacyjno-Taktycznego "Donieck".

Rosyjska ofensywa trwa. To najtrudniejszy fragment frontu

Ofensywa, rozpoczęta już maju, przyniosła Rosjanom relatywnie spore zdobycze terytorialne. Szczególnie mocno presja armii Putina jest odczuwalna na odcinku frontu, którego broni zgrupowanie "Donieck".

Należy on niewątpliwie do najtrudniejszych. Obejmuje fragment rosyjskiego wyłomu wzdłuż drogi Pokrowsk–Konstantynówka, sam Pokrowsk, pogranicze obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego, gdzie wokół wsi Nowopawliwka toczą się ciężkie walki. Zgrupowanie to odgrywa kluczową rolę w powstrzymywaniu natarć armii Putina na wschodzie kraju.

Gen. Tarnawski odchodzi raptem po pół roku

Gen. Tarnawski objął dowództwo zgrupowania w grudniu 2024 roku, po nagłym postępie wojsk rosyjskich w kierunku Pokrowska i odwołaniu swojego poprzednika, gen. Ołeksandra Łucenki.

Nowy dowódca, gen. Wiktor Nikołjuk, ma 49 lat. Wsławił się, dowodząc obroną obwodu czernihowskiego w 2022 roku. W uznaniu zasług na polu walki został odznaczony tytułem Bohatera Ukrainy. Przez pewien czas odpowiadał również za szkolenie żołnierzy w Dowództwie Wojsk Lądowych.