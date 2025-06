"CNN, i nieudacznicy z The New York Times, swoimi fake newsami próbują umniejszyć znaczenie jednego z najskuteczniejszych uderzeń militarnych w historii. Irańskie obiekty jądrowe zostały całkowicie zniszczone! Ludzie mają już dość i CNN i Timesa!" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Co tak rozwścieczyło Trumpa?

Według wstępnych ustaleń amerykańskiego wywiadu, o których donosiły CNN i "NYT" we wtorek, bombardowania przeprowadzone przez lotnictwo USA jedynie opóźniły rozwój irańskiego programu jądrowego o kilka miesięcy.

Wcześniej odniosła się do nich rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. Oświadczyła, że ta "rzekoma" ocena "była utajniona, ale mimo to trafiła do CNN za sprawą anonimowego nieudacznika" z kręgów wywiadowczych.

Trump się pospieszył. I teraz ruga "fałszujących w kolektywie"

Według "The New York Times", ujawnienie tych informacji podważyło wielokrotnie powtarzane twierdzenia Trumpa, jakoby amerykańskie ataki "zniszczyły" irański program jądrowy.

Jak pisze gazeta, Trump zaczął używać słowa „zniszczyły”, zanim jeszcze otrzymał pierwszy raport wywiadu, i od tego czasu bacznie obserwował, którzy członkowie jego administracji posługują się tą samą narracją. "NYT" zaznacza, że choć ustalenia wywiadu mają charakter wstępny, są szczególnie niewygodne, ponieważ pochodzą bezpośrednio z Pentagonu – instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie ataków.