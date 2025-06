Założyciel Amazon Jeff Bezos oraz jego narzeczona, dziennikarka Lauren Sanchez, przyjechali w środę 25 czerwca do Wenecji, gdzie odbędą się trzydniowe uroczystości związane z ich ślubem. Romantyczne miasto na lagunie stanie się sceną luksusowych przyjęć dla VIP-ów, które przyciągną gwiazdy oraz osobistości z różnych dziedzin życia.

Tłum VIP-ów w luksusowych hotelach

Dla gości zarezerwowano miejsca w kilku najdroższych hotelach w mieście. Na nabrzeżu w rejonie historycznego centrum zacumowały kolejne luksusowe jachty uczestników ceremonii, a na miejscowym lotnisku lądują prywatne odrzutowce. Jednym z najbardziej oczekiwanych gości jest Bill Gates. Będzie też m.in. córka prezydenta USA, Ivanka Trump. Pojawić mają się też m.in. Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Orlando Bloom, Eva Longoria, a także Barbra Streisand.

Protesty mieszkańców Wenecji

Mieszkańcy miasta jednak protestują przeciwko tego typu imprezom, które ich zdaniem przekształcają Wenecję w prywatny park rozrywki dla bogatych. Po kilku dniach protestów w Wenecji poinformowano, że narzeczeni wyasygnowali fundusze dla miasta. Gubernator regionu Veneto Luca Zaia podał, że Bezos i Sanchez przekazali 3 mln euro na cele charytatywne. Środki te trafią m.in. do konsorcjum akademickiego CORILA badającego ekosystem laguny, lokalnego biura UNESCO oraz Międzynarodowego Uniwersytetu w Wenecji.

W stylu "Wielkiego Gastby"

Uroczystości, jak informują włoskie media, potrwają 72 godziny i według plotek odbędą się w stylu filmu "Wielki Gatsby". Jak podała telewizja RAI, ślub, przyjęcie weselne oraz dalsze huczne obchody postanowiono przenieść z wyspy San Giorgio na teren weneckiego Arsenału, ponieważ uznano, że łatwiej tam zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia.

Bardzo kosztowny "ślub stulecia"

Według medialnych doniesień, na lokalnych lotniskach w tym tygodniu wyląduje około 90 prywatnych odrzutowców, przywożących gości na wydarzenie określane mianem "ślubu stulecia". Koszt wesela ma wynosić od 40 do 48 mln euro [ok. 170-200 mln zł]. Lauren Sanchez i Jeff Bezos zostali zauważeni przez reporterów wchodzących do luksusowego hotelu Aman Venice, położonego przy Grand Canal, gdzie zatrzyma się wielu celebrytów.

Kiedy dokładnie ślub?

Nieznana pozostaje dokładna data oraz miejsce ceremonii zaślubin. Pojawiają się spekulacje, że 61-letni Bezos oraz 55-letnia Sanchez mogli już zawrzeć związek małżeński podczas prywatnej ceremonii w Stanach Zjednoczonych. Z kolei na piątek zaplanowano kolejne przyjęcie na wyspie San Giorgio, położonej w pobliżu placu Świętego Marka. Uroczystości zakończą się w sobotę główną imprezą weselną, która odbędzie się w średniowiecznej stoczni zamienionej w przestrzeń artystyczną we wschodniej dzielnicy Castello.