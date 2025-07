Administracja Trumpa zdecydowała o wstrzymaniu wysyłki rakiet i amunicji do Ukrainy, tłumacząc się troską o własne zasoby. "To prezent dla Putina. (…) Ci, którzy liczyli na amerykańskie sankcje wobec Rosji, zamiast tego mają do czynienia z kolejnym faktycznym wzmocnieniem armii Kremla, made in USA" – komentuje niemiecki korespondent wojenny Julian Roepcke.