Posiadanie psa w Szwecji to nie tylko radość, ale i szereg obowiązków prawnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt. Jednym z kluczowych, a często zaskakujących dla nowych właścicieli, jest ścisły wymóg dotyczący czasu, na jaki można zostawić psa samego w domu. Dowiedz się, co o tym mówią szwedzkie przepisy i jakie inne zasady musisz znać, by być odpowiedzialnym właścicielem w Skandynawii.