Transmisja z powrotu z kosmicznej misji

Jak zapowiedziała POLSA, firma Axiom Space, NASA i SpaceX przeprowadzą transmisję na żywo z zamknięcia włazu i odłączenia załogi misji Axiom Mission 4 (Ax-4) od ISS. "Planowana jest także transmisja powrotu załogi Ax-4 na Ziemię - wejścia statku SpaceX Dragon Grace w atmosferę oraz wodowania u wybrzeży Kalifornii" - napisano w komunikacie.

Reklama

Najpierw specjalistyczne badania

Po powrocie z orbity Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleci do Europy - do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Astronauta trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab", który stanowi kluczowe centrum monitorowania medycznego i rehabilitacji po misjach. "Zespół medycyny kosmicznej ESA, w skład którego wchodzą lekarze operacyjni ESA, fizjoterapeuci i trenerzy sportowi, będzie monitorował Sławosza podczas jego powrotu do ziemskiej grawitacji dzięki specjalnemu programowi regeneracji" - podała wcześniej POLSA.

Kosmiczna misja od 25 czerwca

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA. Misja Ax-4, której uczestnikiem jest Polak, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Na stacji Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Odbyły się również połączenia z rodzimymi krótkofalowcami. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie.

230 okrążeń wokół Ziemi

W raporcie opublikowanym w nocy ze środy na czwartek firma Axiom Space poinformowała, że dotychczas załoga wykonała już niemal 230 okrążeń wokół Ziemi, pokonując dystans ok. 9,6 mln km.