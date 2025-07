Nagrania wideo z miejsca zdarzenia pokazują rozbity, szary samochód na chodniku, przed klubem muzycznym The Vermont. Wokół niego leżą poszkodowane osoby. Straż pożarna w Los Angeles potwierdziła, że co najmniej 20 osób wymaga pomocy medycznej, z czego pięć walczy o życie. Do tragedii doszło na bulwarze Santa Monica w popularnej dzielnicy East Hollywood.

Bójka i strzały poprzedziły wypadek?

Cytowani przez portal "The U.S. Sun" świadkowie twierdzą, że zanim samochód wjechał w tłum, na miejscu doszło do bijatyki i strzelaniny. Miejscowa policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o strzałach i bójce z udziałem kilkunastu osób w tym rejonie. Śledczy badają, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.