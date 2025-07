Prezydent USA Donald Trump we wtorek ogłosił, że Stany Zjednoczone nałożą nowe sankcje na Rosję za 10 dni, jeśli Moskwa do tego czasu nie zawrze porozumienia o zakończeniu wojny. Trump wyraził jednak niepewność co do skuteczności tych działań, wskazując na brak postępów po wcześniejszym ultimatum. Waszyngton szykuje się na poważne kroki, które mogą uderzyć również w kraje handlujące z Rosją.