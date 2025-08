Prezydent USA Donald Trump ocenił we wtorek, że wiceprezydent J.D. Vance jest faworytem, by być kandydatem Republikanów w wyborach 2028 roku. Zasugerował, że kandydatem na wiceprezydenta mógłby być wówczas sekretarz stanu Marco Rubio. To pierwsze tak konkretne deklaracje przywódcy USA w sprawie sukcesji.