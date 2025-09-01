Zabójstwo Andrija Parubija

Domniemany zabójca został zatrzymany w nocy w obwodzie chmielnickim na Zachodniej Ukrainie i złożył wstępne zeznania - poinformował w Telegramie szef MSZ Ihor Kłymenko, podkreślając, że „przestępstwo zostało starannie zaplanowane: zbadano ruchy ofiary, wyznaczono trasę i przemyślano plan ucieczki”.

54-letni Andrij Parubij został zastrzelony w sobotę w godzinach porannych przed swoim domem przez nieznanego sprawcę, który poruszał się rowerem elektrycznym, udając kuriera jednej z firm dostawczych. W kierunku polityka, który zginął na miejscu, zabójca oddał około ośmiu strzałów z broni krótkiej.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził podziękowanie organom ścigania za szybką i skoordynowaną pracę. Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione - podkreślił ukraiński lider, dodając, że chodzi o "kwestię bezpieczeństwa kraju w stanie wojny”.

Kim był Parubij?

Agencja Reutera przypomina, że Parubij był przewodniczącym ukraińskiego parlamentu od kwietnia 2016 do sierpnia 2019 roku, a także jednym z liderów protestów w latach 2013-14, odbywających się pod hasłem zacieśnienia więzi z Unią Europejską.

Jak poinformowały ukraińskie media, Andrij Parubij zostanie pochowany 2 września na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.