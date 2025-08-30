Strzelanina we Lwowie. Nie żyje Andrij Parubij

W sobotę, około godziny 12:00 czasu ukraińskiego, w jednej z dzielnic Lwowa doszło do strzelaniny. Na miejscu znaleziono ciało ciężko rannego mężczyzny, który nie dawał oznak życia. Ustalono, że ofiarą jest były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Andrij Parubij.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził tragiczne wiadomości za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter). "Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko i prokurator generalny Rusłan Krawczenko właśnie poinformowali o pierwszych znanych okolicznościach makabrycznego morderstwa we Lwowie. Andrij Parubij został zamordowany. Składam kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom. Zastosowano wszelkie niezbędne siły i środki w celu zbadania sprawy i znalezienia zabójcy" - przekazał prezydent Ukrainy.

Maksym Kozycki przekazał, że w obwodzie lwowskim trwa intensywne poszukiwanie napastnika. Wszystkie służby są zaangażowane w tę operację. Z ustaleń policji wynika, że Parubij został trafiony pięcioma kulami i zmarł na miejscu.

"Kluczowe jest, by organy ścigania ustaliły sprawcę i okoliczności zabójstwa byłego przewodniczącego parlamentu Andrija Parubija w kraju objętym wojną, gdzie nie ma miejsc całkowicie bezpiecznych" - oświadczył w sobotę mer Lwowa Andrij Sadowy w komunikatorze Telegram.

Mer Lwowa zwrócił się do dziennikarzy i poprosił o wyrozumiałość i powstrzymanie się od dodatkowych komentarzy. "Obecnie mają działać i wypowiadać się wyłącznie organy ścigania. Wieczna pamięć Andrijowi" - przekazał.

Kim był Andrij Parubij?

Andrij Parubij był nie tylko politykiem, lecz także jedną z kluczowych postaci wydarzeń Euromajdanu. Pełnił wówczas funkcję komendanta obozu namiotowego i stanął na czele organizacji "Samoobrona Majdanu". W 2014 roku objął stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Jego kariera parlamentarna obejmowała sześć kadencji, a w latach 2016–2019 sprawował urząd przewodniczącego Rady Najwyższej.