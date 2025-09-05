Uczeń jednej ze szkół w Essen na zachodzie Niemiec zaatakował nożem nauczycielkę i zbiegł z miejsca zdarzenia - poinformował w piątek dziennik „Bild”.
Kobieta z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala. Trwa policyjny pościg za sprawcą. Na razie nie wiadomo, czy zaatakował również inne osoby.
