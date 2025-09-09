Kallas, przemawiając w Parlamencie Europejskim, podkreśliła, że Europa ma jasne przesłanie dla Putina: "wojna z Kijowem jest nie do wygrania". Zwróciła się bezpośrednio do Rosji, apelując: Opuśćcie pole walki i usiądźcie do stołu negocjacyjnego z Ukrainą.
Szefowa unijnej dyplomacji wyraziła obawy, że Rosja po ewentualnym rozejmie może się dozbroić i ponownie zaatakować, tak jak działo się to już w przeszłości. Kallas przypomniała, że Putin nie ukrywa, że Ukraina to dopiero początek i że jego celem jest przywrócenie sowieckiej strefy wpływów Rosji sprzed 1991 roku.
UE wzmacnia wojsko Ukrainy
Deklaracje Kallas są odpowiedzią na niedawne spotkanie w Paryżu tzw. koalicji chętnych, podczas którego 26 państw zadeklarowało gotowość do wysłania swoich żołnierzy lub zapewnienia wsparcia Ukrainie na lądzie, morzu i w powietrzu. Kallas wymieniła konkretne działania, które Unia Europejska podjęła, aby wesprzeć Kijów:
- UE przeszkoliła już prawie 80 tys. ukraińskich żołnierzy.
- Rozpoczęto prace nad zmianą mandatu unijnej misji, aby szkolić żołnierzy również na terenie Ukrainy.
- Unia będzie nadal wzmacniać ukraiński przemysł obronny, pomagając Ukrainie w produkcji większej ilości sprzętu wojskowego.
- Unia aktywnie zachęca państwa członkowskie do współpracy z Ukrainą, aby uczyć się na jej doświadczeniach wojennych.
- UE stopniowo integruje Ukrainę z europejską bazą przemysłu obronnego, m.in. poprzez wspólne zamówienia w ramach programu preferencyjnych pożyczek SAFE.
