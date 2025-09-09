Kallas, przemawiając w Parlamencie Europejskim, podkreśliła, że Europa ma jasne przesłanie dla Putina: "wojna z Kijowem jest nie do wygrania". Zwróciła się bezpośrednio do Rosji, apelując: Opuśćcie pole walki i usiądźcie do stołu negocjacyjnego z Ukrainą.

Szefowa unijnej dyplomacji wyraziła obawy, że Rosja po ewentualnym rozejmie może się dozbroić i ponownie zaatakować, tak jak działo się to już w przeszłości. Kallas przypomniała, że Putin nie ukrywa, że Ukraina to dopiero początek i że jego celem jest przywrócenie sowieckiej strefy wpływów Rosji sprzed 1991 roku.

UE wzmacnia wojsko Ukrainy

Deklaracje Kallas są odpowiedzią na niedawne spotkanie w Paryżu tzw. koalicji chętnych, podczas którego 26 państw zadeklarowało gotowość do wysłania swoich żołnierzy lub zapewnienia wsparcia Ukrainie na lądzie, morzu i w powietrzu. Kallas wymieniła konkretne działania, które Unia Europejska podjęła, aby wesprzeć Kijów:

