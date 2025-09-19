Jeszcze dziś możemy spodziewać się ogłoszenia nowych sankcji na Rosję

KE zaproponuje sankcje państwom członkowskim, które będą musiały przyjąć je jednomyślnie. 19. pakiet jest wyczekiwany od kilku tygodni. Spodziewano się jego ogłoszenia podczas wystąpienia von der Leyen w Parlamencie Europejskim 10 września. W tym czasie KE rozmawiała ze Stanami Zjednoczonymi, których prezydent wezwał w sobotę inne państwa NATO do całkowitego odejścia od rosyjskiej ropy.

We wtorek wieczorem szefowa KE rozmawiała z amerykańskim przywódcą na temat obostrzeń na Rosję. - Rosyjska gospodarka wojenna, utrzymywana z dochodów z paliw kopalnych, finansuje rozlew krwi na Ukrainie. Aby położyć temu kres, Komisja zaproponuje przyspieszenie wycofywania rosyjskiego importu paliw kopalnych - oznajmiła po rozmowie von der Leyen.

KE chce ostrzejszych sankcji po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

KE zabiegała także o wzmocnienie pakietu w związku z naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września.

- W ostatnich tygodniach Rosja zaostrzyła wojnę z Ukrainą - powiedziała z kolei w środę wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych Kaja Kallas. - Ataki dronów na Polskę i Rumunię pokazały, że Rosja weszła w bardziej niebezpieczny etap tej wojny. Moskwa wystawia Zachód na próbę. Jeśli Putin wyczuje jakąkolwiek słabość, będzie kontynuował wywieranie presji - zaznaczyła. Jak podkreśliła Kallas, UE musi uderzyć w rosyjskie banki, firmy energetyczne, giełdy kryptowalut i statki floty cieni.