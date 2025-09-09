Prezydenci Polski i Finlandii, Karol Nawrocki i Alexander Stubb we wtorek podczas wspólnej konferencji w Helsinkach pytani byli m.in. o potrzebę nałożenia kolejnych sankcji na Rosję przez USA.

"Popieram pakiety sankcyjne"

Prezydent Nawrocki odpowiedział, że nie może mówić w imieniu amerykańskiego narodu, jednak w jego ocenie, kolejne pakiety sankcji są niezbędne. Podkreślił przy tym, że dotychczasowe sankcje wpływają na gospodarkę Federacji Rosyjskiej. "Popieram kolejne pakiety sankcji jak również sankcje wtórne" - zaznaczył.

Koniec z popieraniem "rosyjskiej machiny wojennej"

Prezydent Stubb podkreślił, że należy wykorzystać wszystkie możliwości by wywierać presję na rosyjską gospodarkę i zaprzestać zakupów rosyjskiego gazu i ropy a także wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa. Stubb akcentował też, że część państw na świecie pośrednio lub bezpośrednio finansuje "rosyjska machinę wojenną" i - jak zauważył - jeżeli będziemy w stanie nałożyć sankcje na te państwa, to "być może wywrzemy jakiś wpływ na zakończenie wojny". "Europa i Stany Zjednoczone koordynują teraz swoją politykę sankcyjną wobec Rosji i myślę, że to dobra wiadomość" - dodał.