"Rosja nie powinna mieć żadnych wątpliwości: NATO i sojusznicy będą stosować, zgodnie z prawem międzynarodowym, wszelkie niezbędne środki militarne i niemilitarne, aby bronić się i powstrzymać wszelkie zagrożenia ze wszystkich stron" — głosi komunikat wydany w Brukseli.

Sojusz podkreślił, że agresywne działania Rosji podważają stabilność regionu i niosą ryzyko niekontrolowanej eskalacji. "Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za działania, które prowadzą do eskalacji, grożą błędną oceną sytuacji i zagrażają życiu" — czytamy dalej w oświadczeniu.

Naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej miało miejsce w ubiegłym tygodniu. To kolejne zdarzenie tego typu w ostatnich miesiącach, które NATO traktuje jako celowe prowokacje ze strony Kremla.