Informację o śmierci światowej sławy naukowczyni, wybitnej badaczki przyrody, Jane Goodall, podał instytut, który nosi jej imię. Goodall zmarła z przyczyn naturalnych podczas pobytu w Kalifornii. Była tam z serią wykładów.

Jane Goodall zajmowała się etologią, antropologią i prymatologią. Etologia to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem zachowań zwierząt, ich pochodzenia, rozwoju, aspektów społecznych i przystosowawczych. "Odkrycia dr Goodall jako etologa zrewolucjonizowały naukę, a ona sama była niestrudzoną orędowniczką ochrony i odbudowy naszego świata przyrody" - napisano w poście, informującym o jej śmierci, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Epokowe odkrycia Jane Goodall

Jane Goodall urodziła się w 1934 roku w Londynie. Od końca lat 60. XX wieku prowadziła badania nad szympansami w Parku Narodowym Gombe Stream w Tanzanii. Jak można przeczytać na stronie instytutu jej imienia, założonego w 1977 roku, przyjęła "niekonwencjonalne podejście" do swoich badań nad tymi zwierzętami, "zanurzając się w ich środowisku i życiu, aby doświadczyć ich złożonego społeczeństwa jako sąsiadka, a nie odległa obserwatorka". Udowodniła, że zwierzęta te mają osobowość, potrafią wyrażać emocje i racjonalnie myśleć. Mieszkała w pobliżu szympansów, nadawała im imiona.

Badania Goodall podważyły powszechne kiedyś przekonania, np. że tylko ludzie potrafią konstruować i używać narzędzia albo że szympansy są wegetarianami. Była pierwszą osobą na świecie, która zarejestrowała zwierzę używające narzędzia - samiec szympansa wykopywał termity z kopca za pomocą gałązki. Jej obserwacje ukształtowały przyszłość nauki o ewolucji.

Organizacja, którą stworzyła Jane Goodal w 1977 r., wspiera badania prowadzone w Gombe, a także jest światowym liderem w ochronie szympansów i ich siedlisk. W 1965 r. trafiła na okładkę „National Geographic”. Jane Goodall była bohaterką wielu filmów dokumentalnych. Dostała wiele prestiżowych odznaczeń. Jest autorką wielu książek.