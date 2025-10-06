Rosja testuje cierpliwość NATO

W trakcie rozmowy z Bogdanem Rymanowskim Tomasz Siemoniak stwierdził, że aktualnie Morze Bałtyckie jest miejscem, gdzie Rosja testuje cierpliwość NATO. Mowa tutaj nie tylko o obecności tzw. floty cieni czy różnego rodzaju akcjach sabotażowych jak przecinanie kabli, ale także o przelotach myśliwców czy ruchach rosyjskich statków w okolicach ważnych obiektów infrastruktury.

Reklama

- Bałtyk stał się takim miejscem, gdzie Rosja postanowiła testować cierpliwość NATO. Do floty cieni, dziwnych przypadków przerwania kabli, psucia gazociągów podwodnych przez niby przypadkowe statki, doszły jawne prowokacje w rodzaju przelotów samolotów, czy też dziwnych ruchów statków pod rosyjskimi banderami w pobliżu infrastruktury - stwierdził Siemoniak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Reklama

Do tego dochodzą akty dywersji, cyberataki oraz stosunkowo niedawny incydent związany ze wtargnięciem dronów w przestrzeń powietrzną Polski. Zdaniem wiceszefa PO, sytuacja jest na tyle poważna, że aktualnie mamy najwyższy alert, jeśli chodzi o rosyjskie prowokacje.

Według Siemoniaka podobne zdanie mają także ministrowie innych państw Europy. Według słów polityka, wszyscy zdają sobie sprawę, że "żarty się skończyły".

Rosja prowokuje, a Polska nie jest jedynym celem

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podczas piątkowej konferencji przyznał, że w ciągu ostatniego roku doszło do przynajmniej trzech lub czterech prowokacji ze strony Rosji na Morzu Bałtyckim. Do tego dochodzi próba dokonania sabotażu niedaleko portu w Szczecinie czy niski przelot myśliwców nad platformami wiertniczymi.

Pod koniec września trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii i pozostawały tam przez 12 minut. Eksperci zwracają uwagę, że takich przypadków może być więcej i oczywiste jest, że jest to element szerszej strategii Rosji. Chodzi bowiem o zdestabilizowanie sytuacji i prowokowanie państw członkowskich NATO.