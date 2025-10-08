Skarbówka w Krakowie zajęła rachunek bankowy Fundacji Centrum Macierz Polonii. Domaga się zwrotu kilkuset tysięcy złotych z dotacji publicznych. Twarzą tej fundacji jest były pracownik TVP a obecnie TV Republika Miłosz Manasterski.

Okazuje się, że pieniądze, jakie fundacja otrzymała na realizację projektów mogły zostać wykorzystane na wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca.

Fundacja Miłosza Manasterskiego. Na co dostała pieniądze?

Fundacja, której twarzą jest Miłosz Manasterski powstała w 2019 roku. Gdy rządził PiS otrzymała wiele grantów z Narodowego Instytutu Wolności oraz fundusze z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Pieniądze wpływały także z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Portal Wirtualna Polska ustalił, że fundusze te miały być przeznaczone m.in. na budowę pomnika Mikołaja Kopernika, organizację cyklu konferencji ekologicznych oraz Bieg Powstania Warszawskiego.

Afera z fundacją byłego pracownika TVP. Co budzi kontrowersje?

Brak realizacji tych projektów wzbudził wątpliwości. I tak Narodowy Instytut Wolności żąda zwrotu 227 tys. zł wraz z odsetkami, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej domaga się 100 tys. zł. Pojawiły się także kontrowersje wokół programu o rodzicielstwie, który nie został wyemitowany w TVP a jedynie opublikowany na YouTubie. MSZ oraz KPRP chcą z kolei zwrotu 83 tys. zł.

Kim jest Miłosz Manasterski?

Miłosz Manasterski to komentator oraz publicysta, który pracował w TVP Info. Można go było również oglądać jako eksperta "Wiadomości" w TVP1. Od 2019 roku to właśnie on był w zarządzie Fundacji Centrum Macierz Polonii. Sprawował funkcję wiceprezesa. Teraz współpracuje z TV Republika. W rozmowie z wp.pl powiedział, że od 30 października 2023 roku nie jest już w zarządzie fundacji. Mimo tego w KRS wciąż jest wpisany jako wiceprezes.

Miłosz Manasterski w czerwcu otrzymał od Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dostał go za "wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności zawodowej i społecznej".