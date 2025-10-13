Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, została zapytana w Sejmie o to, kto jest autorem tekstu polskiego hymnu i nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. W poniedziałek Kotula gościła w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Prowadzący rozmowę Marcin Fijołek, spytał ją "czy wie już, kto napisał treść hymnu".

"To nie jest kwestia wiedzenia"

Katarzyna Kotula stwierdziła, że "nie jest to kwestia wiedzenia". Osoby z ADHD, pytane o nazwiska (mają problem z ich podaniem). Ja mam duży problem z podaniem nazwisk z pamięci, tylko konkretnie nazwisk tłumaczyła.

"Wybicki kojarzyło mi się z Witwickim"

Dodała, że "kojarzyła inicjały J.W.". Wybicki kojarzyło mi się z Witwickim, ale dlatego, że rozmawialiśmy z panem dosłownie tego dnia, żeby się umówić na rozmowę - mówiła.

Dziennikarz zapytał też Kotulę, kto w hymnie "dał przykład, jak zwyciężać mamy". Mogłabym zaśpiewać, ale wolałabym się nie kompromitować. Zaśpiewam pod prysznicem - odpowiedziała wymijająco ministra.

"Wiem, że Józef"

O autora tekstu polskiego hymnu zapytał Katarzynę Kotulę w Sejmie twórca internetowy Mateusz Wiktorowicz. Jezu, teraz… W - zaczęła odpowiadać polityczka. Wiktorowicz potwierdził, że nazwisko to zaczyna się na "W", przypomniał także, że imię autora hymnu to Józef.

"Może Witwicki?"

Ja wiem, że Józef, bo mój tata ma na imię Józef i mój teść ma na imię Józef - odpowiedziała Kotula. Chcę powiedzieć Wysocki, a w ogóle w głowie mam nazwisko dziennikarza, nie powiem go głośno, bo idę do niego na wywiad i on mi brzęczy po prostu, więc w głowie gdzieś Wyspiański, Wysocki i tak idzie - dodała. Kiedy Wiktorowicz powiedział, że chodzi o Józefa Wybickiego, Kotula stwierdziła, że "myślała o redaktorze [Piotrze] Witwickim", redaktorze naczelnym portalu Interia i szefie pionu publicystyki Polsatu.