Deszcz na nizinach i śnieg w górach w Dzień Nauczyciela. Oto prognoza pogody na 14 października 2025

Wtorek, 14 października 2025 roku, upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia nad większością kraju. Jedynie mieszkańcy północnych, wschodnich i centralnych regionów mogą liczyć na okresowe przejaśnienia. Będą występować miejscowe opady deszczu, natomiast w wyższych partiach gór deszcz przejdzie w śnieg lub deszcz ze śniegiem.

Jaka temperatura we wtorek, 14 października?

We wtorek termometry wskażą od około 7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do maksymalnie 11 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich i nad morzem. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, głównie z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Jedynie na wschodzie porywy wiatru mogą być chwilami silniejsze.

Jaka pogoda w nocy?

Noc z wtorku na środę będzie wciąż pochmurna, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia. Na południu kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie, widzialność znacznie ograniczą mgły, które mogą zmniejszyć ją nawet do około 200 metrów. Spodziewane są temperatury w zakresie od 1 do 5 stopni Celsjusza. Cieplej będzie na południu (do 7 stopni Celsjusza) oraz na wybrzeżu (do 9 stopni Celsjusza). W miejscach z dłuższymi przejaśnieniami (głównie w centrum i na wschodzie) trzeba uważać na lokalne przygruntowe przymrozki – temperatura gruntu może spaść do około -1°C. Wiatr pozostanie słaby, jedynie nad morzem chwilami umiarkowany, wiejący z kierunków północnych i zachodnich.