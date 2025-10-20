Słoneczny i pogodny poniedziałek

Temperatury będą dość wysokie jak na październik, zwłaszcza na południu:

Na południu i południowym zachodzie (np. Małopolska, Śląsk) termometry wskażą najwięcej – nawet 13-14 stopni Celsjusza.

W centrum kraju (np. Warszawa, Łódź) będzie około 10-11 stopni Celsjusza.

Najchłodniej na północnym wschodzie (np. Podlasie) – tam od 7 do 9 stopni Celsjusza.

Uwaga na wiatr: Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, ale miejscami, szczególnie na zachodzie kraju, w rejonach podgórskich i nad morzem, może być porywisty.

Prognoza pogody na poniedziałek, 20 października 2025 roku - poranna pułapka i wieczorne chmury

Pamiętajcie, że jesienne poranki bywają chłodne! Co więcej, w zachodniej i centralnej Polsce rano mogą występować silne mgły i zamglenia, które mocno ograniczają widoczność. Kierowcy muszą uważać, a Wam radzimy, byście wcześnie rano zakładali cieplejszą kurtkę. Pogoda zacznie się zmieniać dopiero wieczorem, kiedy od zachodu zaczną nadciągać chmury. Noc będzie chłodna, a na wschodzie kraju temperatura może spaść poniżej zera (-2-0 stopni Celsjusza), co oznacza możliwość przygruntowych przymrozków. Na zachodzie nad ranem może pojawić się też słaby deszcz.

Jak się ubrać do szkoły w poniedziałek?

Ponieważ temperatury są zmienne (chłodne rano, ciepłe w ciągu dnia), najlepszy będzie ubiór "na cebulkę":

Warstwa podstawowa (rano i na przerwy): Załóż bluzę, sweter lub cieplejszą koszulkę z długim rękawem. Warstwa wierzchnia (na drogę do szkoły): Koniecznie weź ze sobą lekką, ale ciepłą kurtkę jesienną lub puchową kamizelkę. Rano, gdy jest najchłodniej, przyda się najbardziej. Po południu, kiedy słońce mocno grzeje, będziesz mógł ją schować do plecaka. Dodatki (dla zmarzlaków): Rano, zwłaszcza na wschodzie Polski, przyda się czapka i rękawiczki. Obuwie: Wygodne jesienne półbuty lub tenisówki będą idealne. Pamiętaj, że jest bezdeszczowo, więc nie potrzebujesz kaloszy.

Miłego, słonecznego poniedziałku!