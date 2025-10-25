Prognoza pogody na sobotę, 25 października 2025 roku

W sobotę szykujcie się na dzień, w którym słońce będzie się chować za chmurami. Na większości obszaru Polski będzie pochmurno i pojawią się przelotne deszcze – więc parasol lub kurtka z kapturem to podstawa! Na południowym wschodzie deszcz będzie słaby, ale i tak warto mieć coś przeciwdeszczowego.

Jaka temperatura w sobotę, 25 października 2025 roku?

Co z tą temperaturą? Najcieplej będzie na zachodzie i południu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 11 do 12 stopni Celsjusza. W centrum kraju będzie około 10 stopni Celsjusza, a najchłodniej – zaledwie 8 stopni Celsjusza – na północnym wschodzie i Podhalu.

Jaka pogoda w nocy?

Jeśli planujecie wieczorne wyjście, pamiętajcie, że w nocy zrobi się naprawdę zimno. Temperatura spadnie od 4 do 7 stopni Celsjusza. Nad morzem będzie cieplej, około 9 stopni Celsjusza, ale w kotlinach karpackich może spaść nawet do 3 stopni Celsjusza! Nadal będzie mocno wiało, zwłaszcza nad morzem i w górach, gdzie porywy przekroczą 90-100 km/h, powodując zawieje śnieżne. W nocy ubierzcie się najcieplej, jak się da!

Jak się ubrać w sobotę, 25 października 2025 roku?

Ubieramy się warstwowo, bo będzie chłodno i wietrznie!

  • Kurtka: Obowiązkowa, ciepła i najlepiej przeciwdeszczowa (z kapturem).
  • Pod spód: Sweter lub bluza (bo to idealna warstwa, którą można zdjąć).
  • Na dół: Długie spodnie.
  • Dodatki: Czapka i rękawiczki przydadzą się szczególnie rano i wieczorem oraz na Podhalu.

Ważne ostrzeżenie dla wybierających się w góry. Będzie bardzo mocno wiało! W Tatrach porywy do 90 km/h, a w Sudetach nawet do 95 km/h. Dodatkowo w wyższych partiach gór spadnie śnieg. Jeśli planujecie wycieczkę, bądźcie bardzo ostrożni, a najlepiej poczekajcie na lepszą pogodę, bo wiatr i śnieg to nie przelewki.