Deszcz ze śniegiem. Gdzie konkretnie? Prognoza pogody na niedzielę, 26 października

Niedziela, 26 października 2025 roku, przyniesie dynamiczną aurę w całej Polsce. Dominować będzie umiarkowane i duże zachmurzenie, choć mieszkańcy południowych regionów mogą liczyć na więcej słońca. W kwestii opadów, będą one zróżnicowane – od przelotnego deszczu na nizinach po opady zimowe w rejonach górskich. Należy również przygotować się na silniejsze podmuchy wiatru. Polska znajdzie się pod wpływem zróżnicowanej pogody. Na większości obszarów przeważać będzie duże zachmurzenie, jednak z możliwością wystąpienia większych przejaśnień. Najkorzystniejsza aura pod tym względem panować będzie na południu kraju, gdzie spodziewane są nawet rozpogodzenia.

Reklama

Prognoza pogody. Czy w niedzielę, 26 października 2025 roku, będzie padało?

Przelotny deszcz pojawi się miejscowo. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu opadów dotyczy północnej i zachodniej Polski, zwłaszcza w godzinach nocnych. W rejonach górskich warunki będą bardziej zimowe: opady deszczu ze śniegiem oraz czystego śniegu utrzymają się przez całą dobę.

Jaka temperatura w niedzielę?

Reklama

Maksymalne temperatury w niedzielę będą wahać się od 9 stopni Celsjusza na północnym skraju kraju, przez około 11 stopni Celsjusza w centralnych województwach, aż do 14 stopni Celsjusza najcieplej na południowym wschodzie. Minimalne temperatury nocą i nad ranem spadną do 2 stopni Celsjusza na Podhalu. W pozostałych regionach będą się utrzymywać na poziomie do 8 stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało?

Wiatr będzie wiał z umiarkowaną siłą, ale okresami porywistą, wiejący z kierunku południowo-zachodniego. W strefie nadmorskiej porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 70 km/h. W górach wciąż będzie panować trudna sytuacja pogodowa, z silnymi zawiejami śnieżnymi generowanymi przez porywisty wiatr.